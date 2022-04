Renato Thor é o presidente da Paraíso do Tuiuti - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - Predidente do Paraíso do Tuiuti, Renato Thor afirmou que o carnavalesco Paulo Barros deixa a agremiação de São Cristóvão com as portas abertas. Thor não adiantou o nome que estuda para substituir Barros, anunciado como carnavalesco da Vila Isabel em 2023.



"Primeiro vou fazer esse belíssimo trabalho, depois pensamos em novos horizontes. Tenho muito o que agradecer ao Paulo Barros, esse fenômeno. Ele está saindo de portas abertas. É um até breve", elogiou Thor.



Com um terço amarrado ás mãos, Thor afirmou que está com fé no campeonato."Sou católico, hoje vim com muita fé que esse título está indo para São Cristóvão", torceu.



Durante a concentração, a escola tocou o samba do vice-campeonato, saudou São Jorge e Ogum, que tem o dia celebrado hoje, e pediu licença para cantar para o padroeiro da escola, São Sebastião antes do desfile.

A escola Paraíso do Tuiuti é a primeira a desfilar na segunda noite do grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Neste Carnaval, sob o comando de Paulo Barros, a escola de samba apresenta o enredo 'Ka Ríba Tí Ye - Que nossos caminhos se abram'.