Samantha Schmütz encontra objeto especial antes de desfile em homenagem a Paulo GustavoReprodução

Publicado 23/04/2022 19:15

Rio - O desfile da São Clemente em homenagem ao ator Paulo Gustavo , na madrugada deste sábado (23), foi marcado por emoções e a presença de famosos que eram amigos do comediante. Samantha Schmütz foi uma das artistas que levou o samba no pé para a Marquês de Sapucaí e, horas antes do desfile, compartilhou uma relato especial com os fãs nas redes sociais.

"Não sei vocês, mas eu acredito em sinais. Peguei uma bolsa para desfilar hoje, para ir para o camarote e para ir para a avenida. Não uso essa bolsa há muito tempo", começou a humorista, em seus Stories do Instagram, na última sexta-feira. "Aí o que acontece? Abri a bolsa... E olha o que tinha: a pulseira do aniversário de Paulo Gustavo! De 40 anos", contou, mostrando o objeto.

Horas depois, Samantha se juntou aos parentes de Paulo Gustavo e a artistas como Regina Casé, Monica Martelli e Ingrid Guimarães no desfile que cruzou a Avenida celebrando a vida e carreira do comediante, que faleceu em maio do ano passado, vítima da covid-19.