Beija-Flor retoma velho estilo e se destaca com alegorias grandiosas

Rio - Última escola a passar pela Sapucaí, na manhã deste sábado, a Beija-Flor de Nilópolis levou para a Avenida uma exaltação ao povo negro e ao seu legado cultural. Com uma forte mensagem contra o racismo e o preconceito, a Azul e Branco fez um desfile praticamente impecável, com destaque para as alegorias, que estavam luxuosas e imponentes. O abre-alas trouxe a ave-símbolo da escola também em proporção gigantesca.

Relatar erro