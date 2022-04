Viradouro foi a quinta escola a desfilar no Especial neste primeiro dia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 05:55

Rio - O primeiro dia de desfiles do Grupo Especial se foi com Viradouro e Beija-Flor sendo os desfiles de maior destaque na Sapucaí. A atual campeã do Carnaval mais uma vez apresentou um desfile grandioso, praticamente impecável, e recebeu gritos de "é campeã" no Sambódromo. Já a escola de Nilópolis retornou ao seu velho estilo, com grandes alegorias e um chão excelente na Avenida. Além das duas escolas, Imperatriz, Mangueira e Salgueiro fizeram belas apresentações. Responsável por homenagear Paulo Gustavo, a São Clemente teve um desfile bastante problemático.

Imperatriz

De volta ao Grupo Especial após conquistar o título da Série A em 2020, a Imperatriz abriu em alto nível os desfiles desta sexta-feira na Sapucaí. Com uma homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues, bicampeão com a agremiação nos anos 1980, a escola de Ramos se destacou pelas belezas e pelo bom gosto das fantasias, marca de Rosa Magalhães, que retornou para a Imperatriz, depois de 13 anos.

Mangueira

Segunda escola de samba a entrar na Sapucaí nesta sexta-feira, a Mangueira trouxe para a Avenida uma homenagem a três grandes figuras da sua história: Cartola, Jamelão e Delegado. Com enredo assinado por Leandro Vieira, mais uma vez, a Verde e Rosa exibiu um padrão estético belíssimo na Sapucaí. A Comissão de Frente que contou com integrantes caracterizados pelo baluartes foi um dos pontos altos da apresentação. A bateria também foi um grande destaque da agremiação. Porém, a agremiação teve alguns problemas nos quesitos alegorias e adereços, samba-enredo e evolução que podem prejudicar a avaliação com os jurados. Na reta final do desfile, o intérprete Marquinhos Art'Samba passou mal e precisou ser atendido no carro de som.

Salgueiro

Terceira escola a passar na Sapucaí neste primeiro dia de desfile do Especial, o Salgueiro esbanjou luxo e força na Avenida. Em trabalho assinado pelo carnavalesco Alex Souza, que fez homenagem a figuras negras da história da agremiação, a escola se destacou pela força das alegorias e das fantasias. Apesar da opulência da escola da Zona Norte, o samba-enredo não contagiou tanto o público no Sambódromo e houve alguns problemas de evolução, que podem comprometer a pontuação dos jurados. A escola, no entanto, se candidata às primeiras colocações do Grupo Especial.

São Clemente



Quarta escola a entrar na Avenida nesta sexta-feira, a São Clemente levou para a Sapucaí uma grande homenagem ao ator Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021. O enredo foi o ponto alto da agremiação, no entanto, problemas em alegorias tiraram um pouco o brilho da apresentação.

Viradouro

Atual campeã do carnaval, a Unidos do Viradouro foi a quinta escola a desfilar na Sapucaí, na madrugada deste sábado. Esbanjando luxo e beleza, a agremiação de Niterói arrebatou a Avenida e foi saudada com gritos de 'É campeã'.

Beija-Flor

Última escola a passar pela Sapucaí, na manhã deste sábado, a Beija-Flor de Nilópolis levou para a Avenida uma exaltação ao povo negro e ao seu legado cultural. Com uma forte mensagem contra o racismo e o preconceito, a Azul e Branco fez um desfile praticamente impecável, com destaque para as alegorias, que estavam luxuosas e imponentes. O abre-alas trouxe a ave-símbolo da escola também em proporção gigantesca.

