Prefeiro do Rio, Eduardo Paes avalia medidas para aumentar a segurança no Carnaval e evitar acidentes como o que vitimou a menina RaquelBeatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 00:04

Rio - Na concentração da Portela, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a lamentar a trágica morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, após um acidente em um carro alegórico no último dia 20. Raquel foi imprensada entre o abre-alas da escola de samba Em Cima da Hora e um poste no primeiro dia de desfiles na dispersão da Marquês de Sapucaí.



"Muito triste. Vamos esperar a apuração da Polícia. Acho que é importante aguardar isso e tomarmos as medidas necessárias para evitar esse tipo coisa", afirmou o prefeito enquanto se preparava para desfilar na Portela.



Torcedor da escola de Oswaldo Cruz, o prefeito desfila com a roupa da diretoria agremiação que homenageia o Mestre Monarco em suas costas.

Sepultamento de Raquel

O corpo de Raquel foi enterrado na tarde deste sábado. Marcela Portelinha, mãe da menina, passou mal após o sepultamento no cemitério do Catumbi, no Centro. Ela precisou ser carregada até a ambulância do Samu, que estava na entrada do local. Grávida, Marcela, muito emocionada, bradou pelo nome da filha e se se queixou do desemparado do poder público em meio à trágica e irreparável perda.