Jair Bolsonaro toma vacina e vira jacaré em desfile da Rosas de Ouroreprodução da TV Globo

Publicado 24/04/2022 11:15 | Atualizado 24/04/2022 11:53

Rio - Após dois anos de pandemia, a Rosas de Ouro levou para o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste domingo, o enredo 'Cura'. O último carro do desfile chamou a atenção do público presente. Nele, o presidente Jair Bolsonaro, interpretado por um componente da agremiação, recebia uma dose da vacina contra a Covid-19 e 'virava' jacaré.

Na encenação, uma enfermeira aparecia com uma injeção grande e aplicava uma dose da vacina contra a o novo coronavírus em Bolsonaro. Logo em seguida, surgia uma fumaça e um jacaré surgia, usando a faixa presidencial. Nas arquibancadas, algumas pessoas reagiram a situação e gritaram 'Fora, Bolsonaro'.