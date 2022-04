Grande Rio foi a penúltima escola a desfilar no segundo dia do Grupo Especial - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 05:55 | Atualizado 24/04/2022 08:32

Rio - O segundo dia dos desfiles do Grupo Especial teve a Acadêmicos do Grande Rio e a Unidos de Vila Isabel como principais destaques. Com apresentações impecáveis, as duas escolas se candidataram ao título do Carnaval de 2022. Além delas, Paraiso do Tuiuti, Portela, Mocidade e Unidos da Tijuca também passaram pela Avenida no último sábado. Com esses grandes desfiles, as duas escolas se juntam a Viradouro e a Beija-Flor como as principais favoritas a conquistar o título da competição.

Tuiuti

Tuiuti foi a primeira escola a desfilar no segundo dia de desfiles no Especial Cleber Mendes / Agência O Dia

Primeira escola a se apresentar na Sapucaí neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, o Paraíso do Tuiuti se destacou pelos quesitos de chão no Sambódromo. O encaixe do samba-enredo, com a bateria e o canto da comunidade levantaram a Avenida. Visualmente a agremiação da Zona Norte teve uma boa apresentação. Porém, o Tuiuti teve problemas de evolução na parte final do desfile, acabou terminando o desfile com dois minutos de atraso e irá iniciar a apuração com dois décimos a menos.

Portela

Tijuca foi a quarta escola a desfilar neste sábado na Sapucaí Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Segunda escola a passar na Sapucaí neste sábado, a Portela apresentou um desfile bastante grandioso em alegorias e muita beleza plástica no Sambódromo. Maior campeã do Carnaval, a escola de Madureira levantou o público, mas a grandiosidade dos carros acabou prejudicando a apresentação da Azul e Branca. Algumas alegorias tiveram dificuldades de entrar na Avenida e um dos carros acabou desfilando com uma grave deformação. Houve também alguns problemas de evolução.

Mocidade

Mocidade foi a terceira escola a se apresentar na Sapucaí neste segundo dia de desfiles Cleber Mendes / Agência O Dia

A Mocidade Independente de Padre Miguel levantou a Sapucaí com um desfile deslumbrante neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial. Com um componente alegórico gigante, fantasias impecáveis e um ótimo desfile de chão, a escola da Zona Oeste mostrou ao que veio no Sambódromo. Porém, os carros da escola apresentaram problemas técnicos e com isso a evolução da agremiação ficou bastante prejudicada. Estes deslizes podem atrapalhar a hexacampeã do Carnaval do Rio na briga por mais um título.

Tijuca

Tijuca foi a quarta escola a desfilar neste sábado na Sapucaí Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Quarta escola a desfilar neste sábado de Carnaval, a Unidos da Tijuca levou para a Avenida um enredo sobre a lenda do guaraná. Em sua estreia pela agremiação do Borel, o carnavalesco Jack Vasconcelos levou uma mensagem em defesa dos povos indígenas da Amazônia, além de destacar a importância da preservação da natureza. A compreensão do enredo, no entanto, foi um pouco prejudicada pela falta de leitura de algumas fantasias.

Grande Rio

Grande Rio foi a penúltima escola a desfilar no segundo dia do Grupo Especial Cleber Mendes / Agência O Dia

Vice-campeã em 2020, a Acadêmicos do Grande Rio foi a penúltima escola a desfilar, na madrugada deste domingo, na Sapucaí. Exaltando Exu e com uma forte mensagem contra a intolerância religiosa, a agremiação de Caxias impressionou com uma apresentação arrebatadora.

Vila Isabel

Vila Isabel fechou os desfiles do Grupo Especial Gustavo Rodrigues / RioTur

Última escola a desfilar na Sapucaí, na madrugada deste domingo, a Vila Isabel emocionou o público ao fazer um tributo ao cantor e compositor Martinho da Vila, maior nome da história da Azul e Branco. Ao retratar a vida e a obra do genial autor de canções como "Disritimia" e "Ex-amor", a Vila arrancou aplausos do público do início ao fim.