Cristiano Reis, de 45 anos, desfila todos os anos no Cacique de Ramos e aproveitou o domingo para ir caracterizado ao Boitatá - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 14:30 | Atualizado 24/04/2022 14:48

Rio - O último dia do Carnaval fora de época do Rio de Janeiro conta com diversos blocos desfilando em vários pontos da cidade desde a manhã deste domingo (24). No Centro, a Praça XV foi tomada por dezenas de foliões que se divertiam ao som da banda do tradicional bloco Boitatá.



O advogado Cristiano Reis, de 45 anos, desfila todos os anos no Cacique de Ramos, um dos mais tradicionais blocos do Rio, e, vestido a caráter, afirmou estar aproveitando bastante os últimos momentos da folia.



"Eu vou aproveitar, meus amigos estão para vir do Cacique também, também vamos para Lapa e eu acredito que vai ser um ótimo último dia de carnaval, mesmo não sendo o nosso carnaval tradicional, vai ser um carnaval digno e bem representado". O advogado ainda ressaltou a importância da realização dos blocos, mesmo sem ser oficializados.



"Para a gente, que desfila sempre, todos os anos, significou muito, é uma questão cultural. O carioca gosta de carnaval, a gente que desfila no Cacique de Ramos, é muito importante, mesmo não tendo oficializado os blocos tradicionais, eu acho que é válido e gratificante para o povo do Rio de Janeiro, que precisa dessa festa. O carnaval faz parte da cultura carioca, está na nossa raiz e a gente precisa do carnaval todos os anos".

Somente neste domingo, três blocos já passaram pela Praça XV. Além do Boitatá, os blocos Boi Tolo, que se concentrou na Rua do Mercado, e Sinfônica Ambulante, que veio com os foliões de Niterói, se encontraram e seguiram juntos em direção à Praça Marechal Âncora, também na zona Central da cidade. Às 8h, o bloco Bésame Mucho reuniu inúmeras pessoas no Largo dos Guimarães, em Santa Teresa.Usando uma fantasia em homenagem ao profeta Gentileza, Ricardo Sérgio Albuquerque, de 60 anos, chamava atenção por onde passava. Para ele, o tempo de folia representa muito mais do que só a festa em si, mas também apontou os problemas enfrentados pelos blocos sem o apoio da prefeitura."Eu acho que é comunhão, de alegria, de saber que a gente tem esperança de alguma coisa melhor. Eu acho importante essas manifestações culturais, mas às vezes fica complicado. Se for ver aqui, não tem banheiro químico, não tem um som bom para eles (banda do bloco), porque na realidade, o que é o Rio de Janeiro? É turismo, o quê que traz o turista para cá? É o carnaval, é a festa. Se um carnaval, ela (a prefeitura) não apoia, estão todos completamente errados", assume.O casal de aderecistas de escola de samba, André Nunes, de 38 anos, e Alex Cardoso, de 43, assumiram que estão curtindo esse último dia após todo o trabalho com as escolas de samba e desfiles da Sapucaí terem chegado ao fim. De acordo com André, pode voltar a vivenciar momentos de folia depois de uma pandemia, é mais um motivo para festejar."Carnaval é renovação, é prosperidade, você sempre poder ter uma nova chance de vida, de repensar as coisas que você fez, dar mais valor ao que não dava, as coisas pequenas, tipo essa folia, são coisas pequenas que são alegrias que a gente não valoriza como deveria e atualmente a gente está dando mais valor a isso. Isso é muito bom, a gente poder usufruir de um momento desses de tanta reflexão, de tanto problema, de tanta doença, a gente poder ter de ser momentos de alegria, de se soltar e brincar".Já Alex acredita que esses dias são tempos de esperança e de celebração. Para ele, esse é justamente o diferencial do Rio. "A gente só pode falar de esperança, de um mundo diferente, e, com isso tudo, que as pessoas melhorem, melhorem o universo, melhorem tudo, porque no meio de tanta doença, no meio de guerras, a gente está aqui festejando, celebrando o amor, celebrando a alegria, eu acho que isso é a nossa diferença enquanto povo brasileiro. É a esperança, eu acho que tudo se resume a isso".Ainda hoje, mais de 10 blocos devem desfilar pelo Rio. Há poucas horas, com início marcado para 12h, o Canários do Reino fizeram sua concentração no Cais do Valongo, no bairro Saúde. No mesmo horário, o Capivaras Molhadas reuniu os foliões na Praça Augusto Ruschi, no Recreio. Nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, se apresenta o Limonada de Minhoca. Já o Piratas Ordinários leva sua banda e seus foliões para a Pedra do Sal. Ambos também começaram às 12h.Um pouco mais tarde, às 14h, no Bar Madrid, na Tijuca, acontece o Boi Toro. Na mesma hora, o bloco Dinossauros invade a Pedra do Sal. Às 15h, o Baile Todo leva os foliões ao Buraco do Leme, no Leme. No fim da tarde, o Xona Bloco vai animar a Banca do André, na rua Pedro Lessa, no Centro da cidade, às 16h, que também é o horário de início do Forró da Taylor, que acontece na Praça Glauce Rocha, em Santa Teresa. Às 17h, é a vez do bloco Traz a Caçamba tomar conta dos foliões da Pedra do Sal. Por fim, ainda às 17h, o Maracutaia anima o último dia de carnaval na zona Central do Rio, entre as ruas Rio Branco e Acre.