Eduardo e o namorado Thalis Bolzan - Instagram / Reprodução

Publicado 24/04/2022 17:38

Rio - O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e seu namorado, Thalis Bolzan, visitaram a Sapucaí neste sábado (24) durante o desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2022 no Rio.



Em seu perfil oficial no Instagram, Eduardo divulgou uma foto ao lado do amado e disse que era muito bom assistir "o maior espetáculo da Terra" ao lado do companheiro. "Bom também relembrar o carnaval lá da minha terra, Pelotas, quando era Prefeito", acrescentou.

Os dois curtiram o desfile na Sapucaí no último sábado (23) Beatriz Damy / AgNews

Em julho de 2021, Leite declarou publicamente ser gay durante entrevista ao programa de Pedro Bial. À época, ele afirmou que pretendia disputar as prévias do PSDB para concorrer à Presidência da República.



"E sou um governador gay, não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Nunca criei um personagem", afirmou durante o bate papo.