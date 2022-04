Último carro alegórico da Paraíso do Tuiuti emperrou no final do desfile - Reprodução TV Globo

Publicado 23/04/2022 23:34 | Atualizado 23/04/2022 23:43

Rio - O último carro alegórico da Paraíso da Tuiuti emperrou no final do desfile, na noite deste sábado (23), e integrantes da bateria tiveram que ajudar a tirar o carro da Avenida. O momento gerou tensão entre os componentes da agremiação, que estourou o tempo do desfile em dois minutos e será penalizada por dois décimos antes do começo da apuração.

A escola também teve problemas com a quarta alegoria . Astronautas suspensos no entorno de um globo ficaram emperrados por galhos das árvores na Avenida Presidentes Vargas em seus dois lados. Técnicos correram para buscar escadas para retirar os componentes.

A dramática operação durou mais de dez minutos. Dois componentes com a fantasia de astronauta foram retirados e seus postos entraram vazios na Avenida. Em frente ao setor 3 foi possível perceber que os dois integrantes conseguiram subir no carro alegórico após o incidente. 'Estrelas além do tempo', o carro celebra a importância de Katherine Johnson, Doroty Vaughan e Mary Jackson, cientistas negras americanas da NASA.

A Paraíso do Tuiuti abriu a segunda noite dos desfiles e levou à Marquês de Sapucaí uma homenagem a personalidades pretas que marcaram a História brasileira e mundial, como Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares, Mercedes Batista e Mãe Stella de Oxóssi. Assinado pelo carnavalesco Paulo Barros, que voltou para a agremiação de São Cristóvão, o enredo se chama "Ka Ríba Tí Ye - Que nossos caminhos se abram".