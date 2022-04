Canto da comunidade e bateria são destaques em desfile do Tuiuti

Rio - Primeira escola a se apresentar na Sapucaí neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, o Paraíso do Tuiuti se destacou pelos quesitos de chão no Sambódromo. O encaixe do samba-enredo, com a bateria e o canto da comunidade levantaram a Avenida. Visualmente a agremiação da Zona Norte teve uma boa apresentação. Porém, o Tuiuti teve problemas de evolução na parte final do desfile, acabou terminando o desfile com dois minutos de atraso e irá iniciar a apuração com dois décimos a menos.

