Thay Magalhães, rainha de bateria da Tuiuti, desfila em meio a polêmicas

Rio - Thay Magalhães, rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, fez sua estreia na Marquês de Sapucaí neste sábado, segundo dia de desfiles das escolas do Grupo Especial. A rainha de bateria caprichou no modelito, que contou com muitas plumas, penas e muito brilho.

A beldade faz sua estreia em meio a uma grande polêmica. Ela tem sido comparada com a princesa da agremiação, Mayara Lima, que deu show de samba no pé em um ensaio técnico e acabou viralizando nas redes sociais por conta de sua sincronia com a bateria.

Em entrevista recente, Thay afirmou que não pretende continuar como rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti e que provavelmente vai começar em um cargo mais baixo em outra escola.

Relatar erro