Paraiso do Tuiuti - Desfile na Marquês de Sapucaí, neste segundo dia do Grupo Especial neste Sabado(22). Foto: Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 23/04/2022 22:43

Rio - Os torcedores se empolgaram com a abertura da segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado. Na concentração do Paraíso do Tuiuti, acompanhados do público, os integrantes da agremiação cantaram o samba "Meu Deus, Meu Deus! Está extinta a escravidão?", responsável pelo vice-campeonato da agremiação de São Cristóvão.

Os integrantes do Tuiuti também saudaram São Jorge e Ogum, que são celebrados neste 23 de abril. Eles também pediram licença para cantar São Sebastião, padroeiro da escola de samba.

Paraíso do Tuiuti abre a segunda noite de desfiles na Sapucaí, neste sábado. A agremiação cruza a Avenida com o enredo 'Ka Ríba Tí Ye - Que nossos caminhos se abram'.



Crédito: Thalita Queiroz / Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/p7GMyCUAEN — Jornal O Dia (@jornalodia) April 24, 2022

A Paraíso do Tuiuti é a primeira agremiação a desfilar na segunda noite do grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Neste Carnaval, sob o comando de Paulo Barros, a escola de samba apresenta o enredo 'Ka Ríba Tí Ye - Que nossos caminhos se abram'.