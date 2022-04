Técnico da Paraíso do Tuiuti teve trabalho para não danificar os detalhes do carro alegórico que ficou preso numa árvore da Presidente Vargas - Beatriz Perez/Agência O Dia



Rio - Os técnicos do Paraíso do Tuiuti tiveram muito trabalho e momentos de tensão para levar o quarto carro da escola para a Avenida. Astronautas suspensos no entorno de um globo ficaram emperrados por galhos das árvores na Avenida Presidentes Vargas em seus dois lados. Técnicos correram para buscar escadas para retirar os componentes.



A dramática operação durou mais de dez minutos. Dois componentes com a fantasia de astronauta foram retirados e seus postos entraram vazios na Avenida. Em frente ao setor 3 foi possível perceber que os dois integrantes conseguiram subir no carro alegórico após o incidente.

'Estrelas além do tempo', o carro celebra a importância de Katherine Johnson, Doroty Vaughan e Mary Jackson, cientistas negras americanas da NASA.

Escola que abriu a segunda noite de desfiles na Sapucaí, neste sábado, agremiação de São Cristóvão cruzou a Avenida com o enredo 'Ka ríba tí ÿe'. A escola faz uma homenagem a luta e resistência de personalidades negras, relacionando os personagens aos orixás do candomblé.