Rio - Tia Surica e Mirinho, baluartes da Portela e considerados lendas vivas da cultura do Rio de Janeiro, desfilam juntos no carro abre-alas da escola, na noite deste sábado. Mirinho está no lugar que seria de Mestre Monarco, ex-presidente da escola que faleceu em 2021.Mesmo com toda a experiência que carrega, além da admiração por parte dos integrantes da Portela, Iranette Ferreira Barcellos, 80 anos, a Tia Surica, disse que sempre é uma emoção diferente. A figura marcante está na escola desde os quatro anos de idade. Ela considera a Portela como sua segunda família.Tia Surica ressalta que este Carnaval está sendo ainda mais importante devido a todos os desafios da pandemia da covid-19. "Eu vou confessar que estou com medo de chorar de tanta emoção. A gente que é sambista está há um ano sem pisar nessa Avenida", lembra ela, que teve a doença causada pelo novo coronavírus há cerca de cinco meses."Eu tive a doença, mas foram sintomas bem leves, nada muito preocupante", afirma. Em 2021, a Prefeitura do Rio chegou a celebrar e registrar o momento em que a baluarte, ao completar 80 anos, recebeu a primeira dose do imunizante.Ícone da escola de samba do coração do prefeito Eduardo Paes, tia Surica falou do carinho que ele tem por ela. "No meu aniversário de 80 anos ele apareceu de surpresa pra mim. Nossa relação é muito boa. Nós mantemos contato", disse.