Lucinha Nobre e Marlon Lamar - Lucas Cardoso / Agência O dia

Publicado 23/04/2022 23:29 | Atualizado 23/04/2022 23:33

Rio - Marlon Lamar e Lucinha Nobre, primeiro casal de mestre-sala e porta- bandeira da Portela, se concentraram antes de entrar na Avenida, nesta segunda noite de desfiles do Grupo Especial. O casal e a equipe de coreografia fizeram uma oração antes da agremiação Azul e Branco pisar na Sapucaí.

A Portela é a segunda agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na noite deste sábado em busca do título do grupo Especial. A agremiação de Oswaldo Cruz se inspira no baobá para mostrar caminhada histórica pelos frutos da África no Brasil. A escola de samba é dirigida por Renato Lage e Márcia Lage.