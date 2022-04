Rafa Kalimann, Yasmin Brunet, Dani Calabresa e mais famosos marcam presença na Sapucaí

Rio - Rafa Kalimann posou juntinho com Dani Calabresa em um camarote na Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado. Atualmente, as duas fazem parte da equipe do "BBB 22". Rafa comanda o "Bate-Papo BBB", enquanto Dani Calabresa lidera o quadro "CAT BBB". Rafa apostou em um modelito todo brilhoso para curtir o desfile das escolas de samba, enquanto Dani escolheu um look mais comportado. Famosos como Yasmin Brunet, o ex-BBB Felipe Prior, Fábio Porchat, Silvero Pereira, João Vicente de Castro, entre outros, também passaram pelo local.

Relatar erro