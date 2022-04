Ex-BBBs Jessilane e Maria se reencontram em camarote no Rio

Rio - As ex-BBBs Jessilane Alves e Maria se reencontraram em um camarote na Marquês de Sapucaí, na madrugada deste domingo. As duas ex-participantes do reality show assistiram ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Jessi mostrou as pernas com uma saia bem curtinha e Maria apostou em um look cheio de pérolas.

Relatar erro