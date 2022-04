Alegorias grandiosas chamam atenção em desfile da Portela

Rio - Segunda escola a passar na Sapucaí neste sábado, a Portela apresentou um desfile bastante grandioso em alegorias e muita beleza plástica no Sambódromo. Maior campeã do Carnaval, a escola de Madureira levantou o público, mas a grandiosidade dos carros acabou prejudicando a apresentação da Azul e Branca. Algumas alegorias tiveram dificuldades de entrar na Avenida e um dos carros acabou desfilando com uma grave deformação. Houve também alguns problemas de evolução.

