Wander Pires não topou raspar o cabelo, mas não faltou-lhe fôlego para puxar o enredo da Mocidade - Beatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 01:14

Rio - O intérprete da Mocidade Independente de Padre Miguel, Wander Pires, afirmou que manteve o tradicional topete para o desfile na madrugada deste domingo. A ideia de raspar os cabelos foi apresentada aos ritmistas da escola, em respeito ao enredo que homenageia o orixá Oxóssi: 'Batuque ao caçador'.

Rainha de bateria da agremiação, Giovana Angélica seguiu os ritmistas e raspou a cabeça. Bem-humorado, Wander não topou o desafio.



"Meu topete tem até instagran, tem WhatsApp, me faz ficar elevado, me dá mais fama. O povo faz com que eu tenha fama. Deus me deu um dom maravilhoso, e eu faço desse dom o melhor possível", afirmou o intérprete da Mocidade.

Este ano, a escola levou para a Sapucaí o enredo 'Batuque ao Caçador', uma ode ao orixá Oxóssi. Assim como o desfile da Mangueira, a Mocidade homenageou figuras importantes de sua própria história.