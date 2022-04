Drone representando flecha de Oxóssi arrancou aplausos do público do Setor 1 - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 00:49

Mocidade é a primeira escola a levantar o público no Setor 1, neste sábado.

Crédito: Lucas Cardoso / Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/U62LBYE4sk — Jornal O Dia (@jornalodia) April 24, 2022 Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel foi a primeira escola a levantar o público no Setor 1, na madrugada deste domingo (24). O apoio à agremiação, terceira a entrar na Avenida, contou com bandeirolas, bandeirões e gritos de 'É campeã'. Uma flecha verde sobrevoou o local por meio de um drone e arrancou gritos e aplausos da torcida da Verde e Branco.

Seis vezes campeã do Carnaval Carioca, a escola traz como samba-enredo "Batuque do Caçador", que homenageia o Orixá da prosperidade, Oxóssi, que no sincretismo religioso representa São Sebastião. O enredo também é dedicado aos ritmistas da escola.