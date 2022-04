Pedro Scooby desfila como parte da diretoria da Mocidade Independente de Padre Miguel ao lado da mulher, Cintia Dicker - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

fotogaleria Rio - O surfista e ex-BBB, Pedro Scooby afirmou que sua eliminação foi uma conspiração dos "Deuses do Carnaval" para que ele pudesse participar da festa. Ele desfila na noite deste sábado (23) como integrante da diretoria na Mocidade Independente de Padre Miguel ao lado da mulher, Cintia Dicker.

"Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Estou vivendo o Carnaval que eu amo. Os deuses do Carnaval conspiraram para eu estar aqui. Bateria mais quente, papai", afirmou Scooby.



A mulher de Scooby também desfila na Verde e Branco. "É muito bom ver esse carinho. É de arrepiar", afirmou Cintia.

Indagado sobre seus filhos, Scooby disse que ainda não reencontrou os pequenos. "Vou encontrar com eles na semana que vem, graças a Deus", comentou o ex-BBB.

Simpático, Scooby tirou fotos com os componentes da escola e foi ovacionado pelo público do Setor 1 da Marquês de Sapucaí.

A Mocidade retrata a história do Rei do Ketu e presta uma homenagem ao orixá com o enredo "Batuque ao Caçador". O samba foi escrito por Carlinhos Brown, Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Nattan Lopes, JJ Santos e Cabeça do Ajax. Na Marquês de Sapucaí, ele será interpretado por Wander Pires.