Policiamento é reforçado na Presidente Vargas no segundo dia de desfiles do grupo EspecialFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 01:15 | Atualizado 24/04/2022 01:19

Rio - Após um arrastão no primeiro dia de desfile do Grupo Especial, o policiamento foi reforçado na Avenida Presidente Vargas, na noite deste sábado e início da madrugada de domingo. No primeiro dia, três adolescentes foram apreendidos e dois celulares recuperados após um arrastão em frente à entrada da Marquês de Sapucaí.

Segundo a Polícia Militar, agentes fazem ações especiais para ampliar o patrulhamento na região. A cavalaria da corporação está posicionada em pontos estratégicos, como na própria Avenida Presidente Vargas, para garantir a segurança dos torcedores.