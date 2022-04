Luma de Oliveira assiste ao primeiro dia de desfiles em camarote na Marquês de Sapucaí - Robson Barreto / Ag. News

Publicado 23/04/2022 03:45 | Atualizado 23/04/2022 03:46

Rio - Luma de Oliveira acompanhou os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca em um camarote na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. A modelo de 57 anos é uma das principais rainhas de bateria da história do Carnaval do Rio.

Ela já desfilou pela Caprichosos de Pilares, Mangueira, Viradouro, Portela e Tradição. Nesta última, Luma usou a polêmica gargantilha com o nome do então marido, Eike Batista. Em 2012, Luma foi homenageada pela escola Estácio de Sá com o enredo "Coração em Festa".