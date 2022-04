Marcelinho Calil, presidente da Viradouro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Marcelinho Calil, presidente da ViradouroThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 03:12 | Atualizado 23/04/2022 03:17

Rio - Confiante para entregar um grande desfile, o presidente da Viradouro, Marcelinho Calil, afirmou que a escola está pronta para a Sapucaí — a Vermelho e Branco é a quinta escola a desfilar na madrugada deste sábado. Para ele, entrar na Avenida com o título de campeã do último Carnaval não é um peso.



"Encaramos com muita naturalidade. Carnaval de 2022 passou e estamos hoje ao lado de muitas escolas que também estão prontas. Estamos felizes e vamos buscar fazer o melhor". Calil reforça ainda que não pensa em título antes de entrar na Sapucaí. "Não pensamos nisso, se fizermos o nosso melhor nesse desfile o título vai vir", disse.



A escola relembra que há mais de um século o Rio enfrentava mortes pela gripe espanhola. O enredo deste ano, "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria", vai fazer um paralelo entre a gripe e a covid-19.



De autoria de Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho, o samba "Não há tristeza que não possa suportar tanta alegria" é interpretado por Zé Paulo Sierra. Ganhadora do segundo título em 2020, a Unidos do Viradouro luta pelo bicampeonato.

No último Carnaval, a agremiação de Niterói se tornou campeã do Grupo Especial com o enredo "Viradouro de Alma Lavada", assinado pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon.