Erika Januza mostra sua fantasia na concentração da Viradouro - Ag. News

Erika Januza mostra sua fantasia na concentração da ViradouroAg. News

Publicado 23/04/2022 02:58

fotogaleria

Rio - A atriz Erika Januza desfila, na madrugada deste sábado, representando a musa que inspirou os fundadores do cordão do Bola Preta para a primeira apresentação o bloco em 1919. Este é o primeiro reinado da atriz na Unidos do Viradouro. Sob o comando de Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon, a agremiação de Niterói vai apresentar o enredo "Não há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria".