Publicado 23/04/2022 02:27 | Atualizado 23/04/2022 02:36

Rio - O carro abre-alas da São Clemente, quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí nesta sexta-feira, apresentou problemas antes de entrar na Avenida e abriu um buraco na frente do Setor 1. O incidente aconteceu após a segunda parte da alegoria, acoplada à primeira, se desprender.



Carro abre-alas da São Clemente apresenta problema e Sapucaí comemora 'conserto'. #ODia



Crédito: Thalita Queiroz / Agência O Dia pic.twitter.com/Uz8TSWc8x0 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022 Em poucos minutos a escola conseguiu colocar o carro na Avenida e o Setor 1 comemorou.

Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a escola prestou uma emocionante homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 vítima da covid-19. O desfile é assinado pelo carnavalesco Tiago Martins. Paulo Gustavo marcou a história da dramaturgia e da comédia brasileira com a inesquecível Dona Hermínia. Inspirada na mãe do humorista, a dona Déa Lúcia, a emblemática niteroiense pode representar muitas mães brasileiras.