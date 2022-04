Ex-BBBs Natália Deodato e Linn da Quebrada se reencontram em camarote

Rio - Os ex-participantes do "BBB 22" estão tendo uma noite pra lá de agitada neste Carnaval. Depois de uma passagem por um outro camarote, Linn da Quebrada partiu para outro espaço cheio de famosos na Marquês de Sapucaí e reencontrou ninguém menos que sua "comadre" Natália Deodato, na madrugada deste sábado. As amigas se divertiram juntas e conferiram aos desfiles do primeiro dia das escolas do grupo especial do carnaval carioca.

