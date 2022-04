Mangueira fez homenagem a Cartola, Jamelão e Delegado e impressionou com a coreografia da comissão de frente - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 01:57

Rio - Segunda escola a desfilar na Marques de Sapucaí, a comissão de frente da Estação Primeira impactou a todos na Avenida. Não apenas pela impressionante e realista caracterização dos dançarinos que incorporaram o trio de baluartes homenageados no samba-enredo - Cartola, Delegado e Jamelão -, mas pela 'magia' na troca de roupa relâmpago em cima do carro alegórico.

Em uma fração de segundos, os sete integrantes da escola fizeram a mágica acontecer. O efeito que intrigou quem estava presente no Sambódromo ou acompanhou o desfile pela TV não demorou a viralizar nas redes sociais. Priscila Mota, coreografa da comissão de frente da Verde e Rosa não escondeu o orgulho pelo desempenho na Avenida.

"Eles passam o legado deles pra quem mora no morro de Mangueira. No solo da Mangueira brotam talentos de grandes artistas. A comissão de frente revisita o passado através de um baú de memórias, lúdico. Angenores, Joses e Laurindos, criaturas do morro, simples, que as vezes não tem dinheiro e podem sim virar reis do Carnaval, como aconteceu com Cartola, Jamelão e Delegado", disse Priscila Mota.