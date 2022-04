Salgueiro traz resistência negra à Sapucaí e mostra força

Rio - Terceira escola a passar na Sapucaí neste primeiro dia de desfile do Especial, o Salgueiro esbanjou luxo e força na Avenida. Em trabalho assinado pelo carnavalesco Alex Souza, que fez homenagem a figuras negras da história da agremiação, a escola se destacou pela força das alegorias e das fantasias. Apesar da opulência da escola da Zona Norte, o samba-enredo não contagiou tanto o público no Sambódromo e houve alguns problemas de evolução, que podem comprometer a pontuação dos jurados. A escola, no entanto, se candidata às primeiras colocações do Grupo Especial.

Relatar erro