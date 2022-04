Juliana Alves desfilou no terceiro carro do Salgueiro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 01:56

Rio - A atriz Juliana Alves afirmou que iria desfilar na última ala do Salgueiro, mas foi convidada para ser destaque no terceiro carro de última hora para substituir a pessoa que viria neste lugar, mas por conta da idade e preocupação com a saúde não pode desfilar. A atriz não revelou quem seria a destaque.

"Recebi o convite não tem muito tempo e muito me honrou. O destaque seria uma diva que não poderia mais desfilar pelo risco da pandemia", contou. "Me puxaram por conta da minha história com o Salgueiro. Eu frequentava a quadra, sou tijucana e por ser uma atriz negra que traz essa leitura afrocentrada", disse a atriz.

A atriz ressaltou a importância de se reconhecer e valorizar a origem negra do Carnaval.

"Vir com esse enredo, falando da nossa cultura, falando de algo que precisa ser lembrado me honra muito. Existe um chamado pra valorização do nosso Carnaval. Existem coisas que precisam ser respeitadas e honradas", frisou.

Juliana foi destaque no terceiro carro do Salgueiro: 'A arte de resistir, que mostra a presença negra na cultura erudita da cidade. Um tributo á presença preta nas artes'.