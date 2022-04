Salgueiro foi a terceira escola a desfilar nesta sexta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência

Rio - Terceira escola a passar na Sapucaí neste primeiro dia de desfile do Especial, o Salgueiro esbanjou luxo e força na Avenida. Em trabalho assinado pelo carnavalesco Alex Souza, que fez homenagem a figuras negras da história da agremiação, a escola se destacou pela força das alegorias e das fantasias. Apesar da opulência da escola da Zona Norte, o samba-enredo não contagiou tanto o público no Sambódromo e houve alguns problemas de evolução, que podem comprometer a pontuação dos jurados. A escola, no entanto, se candidata às primeiras colocações do Grupo Especial.

Em seu quarto trabalho pela escola, Alex Sousa mais uma vez trouxe para a Sapucaí um trabalho que se conecta com a história da agremiação. Entre as personalidades negras retratadas pelo Salgueiro, o destaque foi para Djalma Sabiá, compositor da escola que morreu em 2020. Presente do próprio samba-enredo da escola, o abre-alas da agremiação também fez menção a ele que foi um dos fundadores da escola da Tijuca.

Além das alegorias e das fantasias, a bateria foi um dos destaques do Salgueiro. Comandada por Gustavo e Guilherme, a Furiosa levantou o público na Sapucaí com direito a "paradão". Outro fator positivo foi o casal de mestre-sala e porta-bandeira formado por Marcella Alves e Sidclei Santos. Mais uma vez, os dois deram um grande show, com destaque para a fantasia dos dois com menção aos anos de 1950.

A dupla de intérpretes formada por Quinho e Emerson Dias também cumpriu o papel de forma positiva. Os dois seguraram bastante o samba-enredo, que não era considerado um dos melhores da safra de 2022. Apesar do esforço dos cantores, a Sapucaí não ficou contagiado com o samba, como aconteceu em outros anos com a agremiação que já conquistou nove títulos do Carnaval.

Na reta final do desfile, o Salgueiro apresentou alguns problemas em evolução. Por conta da dificuldade de tirar o abre-alas da dispersão, a escola acabou ficando parada por um tempo e teve que acelerar a saída. Além disso, uma das alegorias teve problemas e passou com a iluminação defeituosa em frente a cabines dos jurados. Alguns integrantes viram suas fantasias apresentarem problemas no meio do desfile.