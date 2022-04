Samantha Schmutz se emocionou durante o desfile da São Clemente - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 02:36 | Atualizado 23/04/2022 03:23

A artista era dúvida no desfile já que seu nome não havia sido anunciado pela São Clemente. Ela se junta aos artistas Regina Casé, Adnet, Fábio Porchat, Betty Gofman, Heloísa Périssé e muitos outros artistas. Samantha Schmutz chora antes de desfile da São Clemente. #ODia



Créditos: Thalita Queiroz pic.twitter.com/vyTHA5o2AP — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022 Rio - A atriz Samantha Schmutz entrou na Marquês de Sapucaí, na madrugada deste sábado, ao lado dos amigos de Paulo Gustavo, homenageado pela escola São Clemente. Antes de subir no carro alegórico, ela chorou ao lembrar do grande amigo, que morreu em maio de 2021 vítima da covid-19.A artista era dúvida no desfile já que seu nome não havia sido anunciado pela São Clemente. Ela se junta aos artistas Regina Casé, Adnet, Fábio Porchat, Betty Gofman, Heloísa Périssé e muitos outros artistas.

Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a agremiação da Zona Sul é a quarta agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial.

Paulo Gustavo marcou a história da dramaturgia e da comédia brasileira com a inesquecível Dona Hermínia. Inspirada na mãe do humorista, a dona Déa Lúcia, a emblemática niteroiense pode representar muitas mães brasileiras.