Vítima de uma hemorragia cerebral em 2021, Domingos será homenageado pela Viradouro - Beatriz Perez/Agência O Dia

Vítima de uma hemorragia cerebral em 2021, Domingos será homenageado pela Viradouro Beatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 02:56

Rio - A penúltima ala da vermelho e branco de Niterói homenageia Dominguinhos do Estácio. Denominada, "Que Além do Infinito, o amor se renove", a ala se solidariza com as famílias que perderam seus entes e na figura de Dominguinhos, homenageia todos os sambistas que partiram.



A fantasia do bate-bola, 'Bolo Doido' traz uma imagem do intérprete." É patrimônio do Rio de Janeiro. Viemos representando Dominguinhos do Estácio, que foi um grande intérprete do Carnaval carioca. Ele sempre mandou 'Olha o Bolo Doido chegando', então para homenagear esse ícone do samba, a Unidos do Viradouro vem que vem", explicou o coordenador da ala Jonas dos Santos.

No desfile assinado pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon, a escola traça um paralelo entre o Carnaval deste ano e o de 1919 através do samba-enredo 'Não há tristeza que possa suportar tanta alegria'. O tema é um contraponto pelo desolador cenário deixado pela pandemia de covid-19 que vitimou milhares de pessoas no país. Após dois anos sem folia, a intensão é extravasar na Sapucaí.