André Figueiredo, 30 anos, empresário do Grupo Dupla no Camarote Favela - O DiaAnderson Sá/Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 02:49

Rio - Ainda longe de terminar o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio, nesta sexta-feira (22), o Camarote Favela, em parceria com o DIA já é um sucesso. Durante os primeiros desfiles o público não se dispersou em nenhum momento, acompanhando fixamente a Avenida.

Enquanto alguns não tiraram os olhos da passagem das escolas, outros curtiram os show do Samba Social Clube e da cantora Mariah Marini. Maria Rita é presença confirmada como atração e irá cantar no Camarote Favela.

Camarote Favela, em noite de casa cheia, acompanha o desfile da São Clemente.



Crédito: Igor Santos/ Agência O Dia

Com bebida e comida liberadas ficou fácil da galera aproveitar o clima no camarote. O empresário André Figueiredo, do grupo Dupla, fez questão de exaltar a energia do Camarote Favela.

André Figueiredo, empresário do grupo Dupla, curte o Camarote Favela.



Crédito: Anderson Sá/ Agência O Dia

"O camarote está com uma energia lá em cima. Quem puder venha pro camarote parceiro do DIA", disse o empresário ao DIA.

Quem também marcou presença foi o ator e humorista Ricardo Villardo, que é imitador de Paulo Gustavo, homenageado pela São Clemente.

Ricardo Villardo, imitador de Paulo Gustavo marca presença no Camarote Favela.

Crédito: Igor Santos/ Agência O Dia

Crédito: Igor Santos/ Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/itDKCobb8A — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022

"A energia do Camarote Favela está de outro mundo. Minha primeira vez na Sapucaí e eu estou amando", contou o humorista ao DIA.