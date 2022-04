Jornalista Carlos Gil desfilará pela Viradouro - Foto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Jornalista Carlos Gil desfilará pela Viradouro

23/04/2022

O jornalista esportivo Carlos Gil desfila na Viradouro como "jornalista das antigas", conforme ele mesmo brincou, como destaque do tripé "Eu fico assim quando você passa". A agremiação de Niterói irá apresentar o enredo "Não há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria", assinado pelos carnavalescos Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira."É uma homenagem aos jornalistas e à imprensa, que, em 1919, deu todo apoio para que a população se sentisse segura e retornasse para as ruas para o Carnaval", explicou.Carlos Gil e Claudio Vieira desfilam representando toda a categoria. "Representamos a classe que teve um papel tão importante tanto na pandemia de 1919, quanto agora na pandemia do coronavírus", completou.O jornalista já desfila no Carnaval há muitos anos, mas na Viradouro é a primeira vez. "Fiquei muito honrado e espero colaborar com um bicampeonato", disse o jornalista.