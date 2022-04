A pedagoga Alessandra Santos, de 37 anos, nunca havia desfilado na Sapucaí - Thalita Queiroz / O DIA

Publicado 23/04/2022 02:08

Rio - Fã do trabalho de Paulo Gustavo, a pedagoga Alessandra Santos, de 37 anos, nunca havia desfilado na Sapucaí. Ao descobrir que a São Clemente iria homenagear seu ídolo, ela passou a frequentar os ensaios e garantiu seu lugar no desfile.



"Sou fã do trabalho dele, que sempre trouxe assuntos importantes com muita dignidade. Eu aprendi tudo em um ano, o samba, a história da escola, para estar presente nesta homenagem. Ele merece!", disse a moradora de Jacarepaguá.



Ela desfila na ala que homenageia a vila do Vai Que Cola, programa do Multishow, criado pelo humorista.



Alessandra também disse ser muito fã de Marília Mendonça e garantiu que se alguma escola a homenagear, ela vai fazer o mesmo. "Ela foi uma mulher forte, empoderada, um exemplo! Também merece todo o meu carinho".

Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a escola vai prestar uma emocionante homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 vítima da covid-19. O desfile é assinado pelo carnavalesco Tiago Martins.

Paulo Gustavo marcou a história da dramaturgia e da comédia brasileira com a inesquecível Dona Hermínia. Inspirada na mãe do humorista, a dona Déa Lúcia, a emblemática niteroiense pode representar muitas mães brasileiras.