Thales Bretas chegou na concentração da São Clemente com os olhos brilhando - Thalita Queiroz / O DIA

Publicado 23/04/2022 01:46 | Atualizado 23/04/2022 01:50

Rio - Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, chegou na concentração da São Clemente com os olhos brilhando. "É só orgulho, está muito lindo. Ele merece muito isso!", disse ele que estava sem os filhos, Gael e Romeu. O dermatologista vai desfilar no carro 4 da agremiação da Zona Sul, na madrugada deste sábado, na Marquês de Sapucaí.Com bom humor, marca registrada do seu companheiro, Thales brincou no momento em que um integrante da São Clemente tentava lembrar em qual carro ele deveria ser direcionado. "Momento adrenalina, sacanagem pegar registrar isso".