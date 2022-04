São Clemente faz homenagem ao humorista Paulo Gustavo - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

São Clemente faz homenagem ao humorista Paulo Gustavo

Publicado 23/04/2022 01:35 | Atualizado 23/04/2022 01:36

Rio - Os amigos do humorista Paulo Gustavo não sabem qual será a supresa preparada pela São Clemente nesta noite. Na madrugada deste sábado, o ator será homenageado pela agremiação da Zona Sul com o enredo 'Minha Vida é uma Peça', sob o comando do carnavalesco Tiago Martins.