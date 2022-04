Mãe e viúvo de Paulo Gustavo chegam à concentração da São Clemente

Rio - Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, encontrou com o viúvo do filho, Thales Bretas, na concentração da São Clemente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na madrugada deste sábado. O humorista, que morreu vítima da covid-19 em maio de 2021, será o grande homenageado da agremiação nesta noite.

O encontro entre Déa Lúcia e Thales foi marcado por emoção. Eles se abraçaram e se beijaram. Vários amigos do humorista também vão homenageá-lo no desfile da São Clemente. Tatá Werneck, Monique Alfradique, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Inrgid Guimarães, entre outros, também estarão no desfile da escola de samba.

