Carlinhos do Salgueiro desfilou este ano à frente dos seus dançarinos na ala que representa o funkBeatriz Perez / O DIA

Publicado 23/04/2022 00:56

Rio - O coreógrafo Carlinhos do Salgueiro desfilou este ano à frente dos seus dançarinos na ala que representa o Funk, na Acadêmicos do Salgueiro. Ele disse que ficou feliz e honrado com o convite do carnavalesco Alex de Souza.

"Eu estou me sentindo mais feliz do que nunca porque eu não sou um personagem, não sou orixá, não sou santo. O carnavalesco só falou, seja você. Negro, gay, favelado que cresceu e conquistou o mundo. E aí eu fiquei feliz", disse Carlinhos.

O coreógrafo é destaque central ao lado de MC Rebecca da ala que contará com seu grupo de dança que performará: 'Salgueiro é o Caldeirão'.

Com o punho cerrado, o Acadêmicos do Salgueiro retrata as formas de resistência do povo preto brasileiro. Comandada pelo carnavalesco Alex de Souza, a agremiação do Andaraí traz, em "Resistência", a luta da população preta na preservação da própria cultura e fé por meio do orgulho da herança histórica deixada pelos antepassados.

O samba-enredo do Salgueiro é de autoria de Demá Chagas, Pedrinho da Flor, Leonardo Gallo, Zeca do Cavaco, Gladiador e Renato Galante. Em 2020, o Salgueiro garantiu seu lugar no Desfile das Campeãs, na quinta posição da disputa com o "O Rei negro do picadeiro". Com o desfile assinado por Alex de Souza, o samba-enredo "O Rei negro do picadeiro" foi escrito por Marcelo Motta, Fred Camacho, Guinga do Salgueiro, Getúlio Coelho, Ricardo Neves e Francisco Aquino.