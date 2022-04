Fantasias e comissão de frente são destaques de desfile da Mangueira na Sapucaí

Rio - Segunda escola de samba a entrar na Sapucaí nesta sexta-feira, a Mangueira trouxe para a Avenida uma homenagem a três grandes figuras da sua história: Cartola, Jamelão e Delegado. Com enredo assinado por Leandro Vieira, mais uma vez, a Verde e Rosa exibiu um padrão estético belíssimo na Sapucaí. A Comissão de Frente que contou com integrantes caracterizados pelo baluartes foi um dos pontos altos da apresentação. A bateria também foi um grande destaque da agremiação. Porém, a agremiação teve alguns problemas nos quesitos alegorias e adereços, samba-enredo e evolução que podem prejudicar a avaliação com os jurados. Na reta final do desfile, o intérprete Marquinhos Art'Samba passou mal e precisou ser atendido no carro de som.

