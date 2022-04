Cineasta Kelly Tiburcio,30, foi convidada pela autora do enredo do Salgueiro, Helena Theodoro, para compor a ala 32 - Foto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Cineasta Kelly Tiburcio,30, foi convidada pela autora do enredo do Salgueiro, Helena Theodoro, para compor a ala 32Foto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 00:08 | Atualizado 23/04/2022 00:37

Rio - A cineasta Kelly Tiburcio, 30 anos, foi convidada por uma das autoras do enredo do Acadêmicos Salgueiro, Helena Theodoro, para compor uma ala que representa um grupo de ativistas. Vestido com roupas que remetem à indumentária africana, o grupo exalta a luta antirracista. A escola leva à Marquês de Sapucaí o enredo "Resistência", assinado pelo carnavalesco Alex de Souza.



Em sua primeira vez na Sapucaí, a ativista do movimento negro se emociona ao desfilar a convite da professora. "Nesse Carnaval, a gente está retomando e reafirmando o Carnaval como parte da cultura negra. Esse convite foi muito importante porque a Helena é a primeira mulher negra com título de doutorado no Brasil. É uma honra está aqui dividindo esse chão com tantas pessoas que já caminharam um caminho tão lindo. A gente está aqui colocando a nossa história, esse terreiro na Avenida", se emocionou a cineasta.



Kelly Tiburcio, que também é estudante de história na UFRJ, decidiu persistir no curso após ser apresentada à doutora. "Um dia que estava sofrendo um processo de racismo na universidade, iria desistir do curso. Nesse dia, me apresentaram a Helena. Assisti a uma aula dela e decidi não desistir da faculdade", disse Kelly.

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí.