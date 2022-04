Viviane Araújo mostra barriguinha de gravidez na concentração

Rio - Rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo causou verdadeiro furor ao chegar à concentração para o desfile da escola no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. A atriz de 47 anos estava de mãos dadas com o marido, Guilherme Militão, e exibiu sua barriguinha de gravidez.

"É incrível passar por esse momento e estar com meu filho aqui vai ser lindo", comentou a atriz, que está no quinto mês de gestação.

Vivi e Militão estão esperando seu primeiro filho, que vai se chamar Joaquim. Viviane Araújo está há 15 anos à frente da agremiação.

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí. A previsão é de que a agremiação do Andaraí entre na Avenida entre 00h e 00h20, já na madrugada deste sábado.

Relatar erro