Babalorixá comenta participação no desfile do Salgueiro - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Babalorixá comenta participação no desfile do SalgueiroFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 23:48 | Atualizado 22/04/2022 23:53

Rio - Acompanhando o desfile da Mangueira, comunidade em que mora, o babalorixá Ivanir dos Santos, professor da UFRJ e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, comenta sua participação no desfile do Acadêmicos do Salgueiro. O babalorixá será destaque no segundo carro alegórico da agremiação do Andaraí, que fala sobre a intolerância religiosa.



"É muito importante ter uma escola trazendo um assunto tão importante, justamente num momento em que a violência contra as religiões de matrizes africanas apresenta aumento. É um reconhecimento ao papel das religiões de matrizes africanas no carnaval como ele existe hoje", comenta o babalorixá.

Sob o comando de Alex de Souza, o Acadêmicos do Salgueiro irá apresentar o enredo "Resistência". Neste ano, a agremiação do Andaraí irá mostrar a luta da população preta brasileira na preservação da própria cultura e fé por meio da herança histórica dos antepassados.

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí. A previsão é de que a apresentação comece entre 00h e 00h20.