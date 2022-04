Imperatriz abriu o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Imperatriz abriu o primeiro dia de desfiles do Grupo EspecialReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 23:08 | Atualizado 22/04/2022 23:20

Rio - De volta ao Grupo Especial após conquistar o título da Série A em 2020, a Imperatriz abriu em alto nível os desfiles desta sexta-feira na Sapucaí. Com uma homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues, bicampeão com a agremiação nos anos 1980, a escola de Ramos se destacou pelas belezas e pelo bom gosto das fantasias, marca de Rosa Magalhães, que retornou para a Imperatriz, depois de 13 anos.

A Imperatriz iniciou o seu desfile por volta das 22 horas na Sapucaí. E logo mostrou ao que veio com uma Comissão de Frente muito impactante. Conhecida por alegorias mais enxutas, Rosa Magalhães assinou um desfile mais grandioso neste retorno à escola em que conquistou cinco dos seus sete títulos como carnavalesca no Grupo Especial. Como sempre, a professora participou do desfile da agremiação que representou. Ela saiu no último carro da Imperatriz.

A cantora iza, madrinha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Um outro destaque da escola de Ramos foi a bateria comandada por mestre Lolo. A homenagem a Arlindo Rodrigues também se estendeu a Salgueiro e Mocidade, escolas que o carnavalesco também conquistou títulos. Com isso, o saudoso mestre André foi representado pelo comandante da bateria da Imperatriz. Com referências as tradicionais paradinhas da escola de Padre Miguel, a Swing da Leopoldina levou a Sapucaí à loucura.

O casal de metre-sala e porta-bandeira, Thiaguinho Mendonça e Raphaela Theodoro, mostraram elegância e beleza cumprindo bem o seu papel em frente à cabine de jurados. Além disso, a escola evoluiu bem, com bastante tranquilidade, sem sustos. O canto da agremiação de Ramos cumpriu o seu papel e o samba-enredo, composto por Gabriel Melo, e que recebeu elogios, foi bastante cantado pela comunidade na Sapucaí. Os intérpretes Bruno Ribas e Arthur Cabral também foram bem na condução.

fotogaleria

Para concluir o seu desfile, a escola teve alguns problemas, principalmente nos quesitos alegorias e adereços. Uma das alegorias da Imperatriz acabou passando apagada próxima a terceira cabine dos jurados, o que pode levar a agremiação de Ramos a sofrer penalizações na avaliação.

O último carro trouxe um show de emoções para os torcedores da Imperatriz. Além das homenagens ao representante do enredo Arlindo Rodrigues e de vir com Rosa Magalhães, carnavalesca da escola, trouxe imagens de Luizinho Guimarães, patrono e ex-presidente da escola, que morreu em 2020. Um verdadeiro show que marcou o retorno do Grupo Especial após mais de dois anos de saudades.