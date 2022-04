Pedro Scooby e Cintia Diecker beijam muito em camarote na Sapucaí

Rio - Pedro Scooby aproveitou o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca muito bem acompanhado por sua mulher, Cintia Diecker, em um camarote na Marquês de Sapucaí. O surfista foi eliminado do "BBB 22" no paredão de quinta-feira e não escondeu sua alegria ao descobrir que poderia então participar do Carnaval. Apaixonados, Scooby e Cintia não se desgrudaram e trocaram muitos beijos e carinhos no local. "Tô no Carnaval, tô vivendo esse sonho. Fé em Deus", comemorou o surfista.

