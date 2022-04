Ritmista da Mangueira desde os 16 anos, Guilherme Paes, 44, disse estar emocionado com homenagem aos baluartes Cartola, Jamelão e Delegado - Foto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 22:54

Rio - Ritmista da Estação Primeira de Mangueira desde os 16 anos, Guilherme Paes, 44, disse estar emocionado com o enredo da escola, que este ano homenageia seus baluartes. Sob o comando de Leandro Vieira, a Verde e Rosa fará uma homenagem a Cartola, Jamelão e Delegado, com o enredo "Angenor, José & Laurindo".

"Muita emoção devido a esse tempo todo parado com a pandemia. Estamos com força total. Esse enredo é maravilhoso sobre os nossos baluartes", afirmou Guilherme, que é nascido e criado na Mangueira e ingressou aos 13 anos na Mangueira do Amanhã e aos 16 passou a fazer parte da bateria da escola.

A Mangueira será a segunda escola a desfilar na noite desta sexta-feira na Marquês de Sapucaí. A previsão é de que a Verde e Rosa desfile na Avenida entre 23h e 23h10. O samba "Angenor, José & Laurindo" é composto por Moacyr Luz, Bruno Souza, Leandro Almeida e Pedro.