Estação Primeira de Mangueira se prepara para desfilar - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 23:21 | Atualizado 22/04/2022 23:31

Rio - A Estação Primeira de Mangueira já se prepara para o segundo desfile da noite desta sexta-feira na Marquês de Sapucaí. A escola fez testes antes de começar a se apresentar no palco sagrado. Por conta do tamanho, o primeiro carro alegórico da Verde e Rosa precisou manobrar para entrar na Avenida.

O primeiro carro alegórico também apresentou problemas em uma iluminação, na parte traseira. Um membro da escola chegou a se abaixar e entrar na parte inferior do carro para tentar, sem sucesso, o reparo. Apesar da demora e do problema, os dois carros da escola conseguiram acessar à Sapucaí.



A Surdo Um faz o tradicional esquenta no primeiro recuo da Marquês de Sapucaí. Os componentes da escola começaram a cantar o samba autoral "Angenor, José & Laurindo", em homenagem aos baluartes Cartola, Jamelão e Delegado.

A Verde e Rosa é comandada pelo carnavalesco Leandro Vieira, responsável pelo título do grupo Especial em 2019. No total, a Estação Primeira de Mangueira acumula 20 vitórias do Carnaval carioca.