Juliana Paes transforma abadá em biquíni e mostra boa forma na Sapucaí

Rio - A atriz Juliana Paes assistiu ao primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca em um camarote na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. Ela chegou ao local de mãos dadas com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista.

Juliana, que fez o maior sucesso recentemente com a personagem Maria Marruá, no remake de "Pantanal", transformou o abadá do camarote em um biquíni e mostrou toda a sua boa forma e sua barriga sarada no local.

Relatar erro